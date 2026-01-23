Kapalı yol nedeniyle paletli ambulansla müdahale

AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Süleyman Kümbet köyü mezrasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan Muharrem Kadan'a (77), yolun kapalı olması sebebiyle paletli ambulansla ulaşıldı.

İlçeye bağlı Süleyman Kümbet köyü Yukarı Yurt mezrasında, yaşayan Muharrem Kadan'ın göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve köy yolunun kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri paletli ambulansla yola çıktı. Köye varan sağlıkçılar, Kadan'a gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra paletli ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.