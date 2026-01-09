Kapalıçarşı Soruşturmasında 58 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Kapalıçarşı Soruşturmasında 58 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

09.01.2026 12:19
Kapalıçarşı soruşturmasında 68 şüpheliden 58'i adliyeye sevk edildi. Operasyon devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlemesine yönelik "Kapalıçarşı soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 68 şüpheliden 58'i adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıkça yürütülen "Kapalıçarşı" ve "Venüs" dosyası kapsamındaki 4. dalga operasyonda yakalanan 68 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlıların savcılıkça ifadelerinin alınmasına başlanması bekleniyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonun yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği bildirilen açıklamada, yakalanmaları için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da operasyon düzenlendiği kaydedilmişti.

Açıklamada, belirlenen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ile 8 iş yerine el konulduğu, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

