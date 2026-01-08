Kapanan Köy Okulları ve Arazi Satışları

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, kapanan köy okullarının arazilerinin satıldığını ileri sürdü.

Altıntaş, Meclis'teki basın toplantısında, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi.

Bu konuda yapılacak düzenlemenin bir an önce açıklanması gerektiğini ifade eden Altıntaş, "İktidar bir an evvel teklifini getirip ortaya koymalıdır." dedi.

Meclis'in çalışmasını iktidarın görevleri arasında sayan Altıntaş, Genel Kurulda karar yeter sayısı bulunamaması nedeniyle toplantılara ara verilmesini "yasamanın kutsiyetine zarar verici bir davranış" olarak nitelendirdi.

Eğitim sistemindeki düzenlemelerin ardından köy okullarındaki öğrencilerin taşındığını, kapanan okulların arazilerinin satıldığını ileri süren Altıntaş, benzer bir durumun memleketi Balıkesir'in Halkapınar köyünde de yaşandığını savundu.

Köy okullarının yeniden açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Altıntaş, bu konuda valiliklerin devreye girmesi gerektiğini, konunun takipçisi olacağını söyledi.