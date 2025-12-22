200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı - Son Dakika
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

22.12.2025 09:59  Güncelleme: 11:09
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 45 yaşındaki Türk vatandaşı S.C., cebinde taşıdığı yaklaşık 200 bin euro değerindeki altın ve platin takılarla yakalandı.

Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan yabancı plakalı bir yolcu aracı, Kapitan Andreevo Gümrük Kontrol Noktası'na geldi. Araçta bulunan iki kişi, gümrük memurlarınca "risk analizi" yöntemi kapsamında detaylı kontrole alındı. Yapılan denetimde, yolculardan S.C.'nin ceket ceplerinde beyaz ve sarı metalden yapılmış dört paket takı bulundu.

DEĞERİ: 200 BİN EURO

Uzman incelemesine göre ele geçirilen takıların 368,07 gramının 14 ve 18 ayar altın, 32,70 gramının ise platinden oluştuğu belirlendi. Takıların toplam değerinin yaklaşık 200 bin euro olduğu bildirildi.

SINIRI TERK ETME YASAĞI

Olayla ilgili olarak bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatılırken, Haskovo Bölge Savcılığı'nın talimatıyla S.C. hakkında "Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarını terk etme yasağı" kararı verildi.

Kaynak: İHA

