Kar Kütlesi Araca Zarar Verdi

Erzurum'da bir iş merkezinin çatısından düşen kar kütlesi, seyir halindeki otomobilde hasara neden oldu.
Murat Paşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'ndeki bir iş merkezinin çatısında biriken kar, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.
Olayda aracın arka camı kırıldı ve bagaj kapağı çöktü.
Sürücü ise olayı yara almadan atlattı.
