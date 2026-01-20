Kar nedeniyle ağıldaki koyunlar telef oldu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 7 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Gölköy Mahallesi'nde Muharrem Kılıç'a ait ağılın çatısı kardan dolayı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ağıldaki koyunlardan 7'si telef oldu, bazıları ise yaralandı.
