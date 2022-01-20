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Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı

20.01.2022 12:32

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta kar kütlesi nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kar kütlesi nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Mustafa Meydanı'ndaki bir iş yerinin önündeki çatı, üzerindeki kar kütlesi nedeniyle çöktü.

Çatının altında kalan Anife Kırmızı (51) ve torunu yaralandı.

Çevredekilerce çıkarılan nine ve torunu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kırmızı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı
Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı
Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı
Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı
Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı
Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı
Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı
Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı

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Bahçelievler Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kar nedeniyle çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu yaralandı - Son Dakika
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