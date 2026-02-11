Kar Ulaşımı Engelliyor

Erzurum, Kars ve Tunceli'de 490 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte kar nedeniyle 419 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 52, Tunceli'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.