Kar Yağışı Nedeniyle Hasta Kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki felçli hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kınalı köyü Girresur mezrasında yaşayan felçli ve tansiyon hastası Vesile Bulut'un rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden yolu kapanan köye gidememesi üzerine, bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

Bulut, daha sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.