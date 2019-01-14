Kar Yolları Kapattı Öğrenciler Sınava Giremedi

Yaklaşık 2 haftadan beri ulaşımın sağlanamadığı Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Arıkonak köyündeki gençler hafta sonu yapılan sınavlara giremedi.

Yaklaşık 2 haftadan beri ulaşımın sağlanamadığı Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Arıkonak köyündeki gençler hafta sonu yapılan sınavlara giremedi.



Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve köylerinde kar yağışı hayatı felç etti. Yaklaşık iki hafta etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Arakonak köyünde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Günlerdir kapalı olan köy yolu nedeniyle elektriklerin kesik olduğu köye, elektrik dağıtım ekipleri ulaşamadı. Ekipler ulaşamayınca köylü vatandaşlar elektrik sorununu kendileri gidermek zorunda kaldı.



Köyde erzak ve yen sıkıntısı



Arıkonak Köyü Muhtarı Mehmet Işık, kar yağışı nedeniyle köy yolunun 10 gündür kapalı olduğunu belirterek, bir hafta boyunca elektriklerin olmadığını, iki gün önce köylünün toplanarak kendi imkanları ile elektrik arızasını giderdiğini söyledi. Yetkililerin bir an önce köy yolunu ulaşıma açmalarını istediklerini belirten Muhtar Işık, "Köylünün erzağı azalmış durumda, hayvanlarımızın yemi bitmek üzere. Sınava gitmesi gereken öğrencilerimiz sınavlarına gidemedi. Köyümüzün bir an önce ulaşımının sağlanmasını yetkililerden bekliyoruz" dedi.



Öte yandan, hafta sonu yapılan açıköğretim sınavına girecek olanlar, köy yolunun kapalı olmasından dolayı sınava giremedi. Köyde sınava gidemeyen 5 öğrenci mağdur oldu. Sınava giremeyen Ahmet Sait Işık, yetkililerin yolun açılması hususunda gerekeni yapmasını istedi. - ADIYAMAN

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