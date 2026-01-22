Kar yüzünden Gürcistan'dan kurtarıldı - Son Dakika
Kar yüzünden Gürcistan'dan kurtarıldı

22.01.2026 16:39
Artvin'de fenalaşan yaşlı adam, 15 saat süren zor bir operasyonla hastaneye ulaştırıldı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan köyde fenalaşan Şaban Öztürk (76), Türkiye ve Gürcistan arasındaki sınır protokolüyle kurtarıldı. Gürcistan üzerinden nakledilen ambulansın kaza yaptığı, 15 saatlik zorlu kurtarma operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Öztürk tedaviye alındı.

Borçka'nın Düzenli köyünde yaşayan Şaban Öztürk, (76) dün sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Öztürk'ün yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine, Karayolları ve kurtarma ekiplerinden destek istendi. Kara yoluyla hastaneye sevkin imkansız hale gelmesiyle ekipler, Türkiye ile Gürcistan arasındaki 'Sınır Geçiş Protokolü' devreye aldı. Protokol kapsamında hastanın Gürcistan toprakları üzerinden Sarp Sınır Kapısı'na, oradan da Türkiye'ye ulaştırılması planlandı. Resmi yazışmaların ardından yola çıkan ambulans, Gürcistan sınırında yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ambulansın kaza yapması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu mahsur kalan sağlık personeli ve hasta güvenli bölgeye çıkarıldı. Yaklaşık 15 saat süren zorlu operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Şaban Öztürk, tedaviye alındı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN GELDİK'

Tedavi altına alınan Şaban Öztürk, "Yol şartları çok zordu. Gürcistan üzerinden geldik. Arabayla kaza yaptık. Allah beterinden saklasın bize bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: DHA

