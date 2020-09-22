"Kara elmas"ın satışından 8 ayda 155 milyon lira gelir - Son Dakika

"Kara elmas"ın satışından 8 ayda 155 milyon lira gelir

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-ağustos döneminde 341 bin 316 ton kömür satarak 154 milyon 809 bin lira gelir sağladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-ağustos döneminde 341 bin 316 ton kömür satarak 154 milyon 809 bin lira gelir sağladı.

AA muhabirinin, TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış gerçekleşmeye başladı.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 aylık süreçte 341 bin 316 ton kömür satarak KDV hariç 154 milyon 809 bin 698 lira gelir elde etti.

Bu dönemde TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında 419 bin 330 ton satılabilir taş kömürü üretildi.

"Kömürü üreterek ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, salgın nedeniyle kuruma bağlı ocaklarda yaklaşık 2,5 ay çalışılmadığını, yeniden kömür üretimine geçilmesiyle taş kömürü satışından elde edilen gelirlerin de artmaya başladığını söyledi.

Bu yılın 8 aylık dönemine bakıldığında kömür satışlarında artışlar yaşanmaya başlandığına ve yıl sonu itibarıyla satışlardan daha iyi bir gelir elde edileceğine dikkati çeken Yeşil, "Koronavirüs sürecinde kömür satışları istediğimiz düzeyde değildi ancak yeniden üretime başlamamızla birlikte satış grafiğimiz yükselmeye başladı. Bu süreci biz madenciler olarak yakından takip ediyoruz. Yıl sonuna kadar satışlarımızın 200 milyon liranın üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Nedeni ise TTK'nin pazar sıkıntısı çekmiyor olması." diye konuştu.

İş kazalarıyla karşılaşmak istemediklerini ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"Biz madenciler olarak kömürü üreterek ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte hiçbir iş kazasının olmamasını diliyoruz. Havzada çıkarılan taş kömürü demir-çelik sanayisinin yanı sıra elektrik üretimine de katkı sağlıyor. Bizim yerin altında yatan büyük bir zenginliğimiz ve taş kömürünün ülkemiz için büyük bir önemi var ancak Kovid-19'a yakalanan işçilerimiz olması ve bunlarla ilişkili madenci arkadaşlarımızın da karantina altına alındıkları için ister istemez bazı sıkıntılar yaşanıyor."

Yeşil, maden işçileri olarak kurumun kömür satışlarını daha da artırmayı hedeflediklerini, bunun için de var güçleriyle kömür üretimine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Taş Kömürü, Ağustos, Kömür, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kara elmas'ın satışından 8 ayda 155 milyon lira gelir - Son Dakika Ekonomi

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