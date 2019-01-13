Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir
Çevre Otoyolunun Buca
Kavşağı- Gaziemir
Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun 4-6. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor. Bursa
Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı- Yenişehir
yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Turanköy-Yenişehir ayrımı arası Ankara
istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma Bursa- İnegöl
yolundan izin veriliyor.
Gökova-Köyceğiz- Ortaca
yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
Beyşehir- Isparta
yolunun 24-29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Zonguldak- Devrek
yolunun 3-5 ile 14-16. kilometrelerinde tünel inşaatları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Tosya-Osmancık- Merzifon
yolunun 32-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanırken, Kangal-Alacahan- Hekimhan
yolunun 15-35. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Trabzon- Torul
yolunun 7. kilometresindeki (Trabzon Gümüşhane
İl Sınırı-Torul) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Of-Çaykara- Bayburt
yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle, Menemen-Aliağa-yolunun Eski Foça
Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesinden dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.