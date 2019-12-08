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Kara yollarında durum

6 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Amasya- Turhal yolunun 30-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 30-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın- Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Adapazarı, İzmit, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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