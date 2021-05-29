Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Karacasu-Tavas yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde (Meray Köprülü Kavşağı) kavşak ve yan yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sanat yapıları çalışması nedeniyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Hekimhan- Hasançelebi yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü sürdürülüyor.

Yıldızeli- Sivas ayrımı-Direkli-Bedirli yolunun 17-19. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Çayeli-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nde yapılacak elektronik ve kamera sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.