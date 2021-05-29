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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

29.05.2021 08:38
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Karacasu-Tavas yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde (Meray Köprülü Kavşağı) kavşak ve yan yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sanat yapıları çalışması nedeniyle yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Hekimhan- Hasançelebi yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü sürdürülüyor.

Yıldızeli- Sivas ayrımı-Direkli-Bedirli yolunun 17-19. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Çayeli-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nde yapılacak elektronik ve kamera sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Kırşehir, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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