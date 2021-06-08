Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Sakarya yolunun 5. kilometresinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 17-30. kilometrelerinde Bozkır Barajı'nın su tutması ve yolun su altında kalması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı- Ankara yolunun 21-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivrihisar-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Adana- Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki yol yapımı ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- İvrindi yolunun 8-12. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.