Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

07.08.2022 09:02
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı- 1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa Yönü) 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 46-47. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çerkezköy- Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı üstyapı çalışmaları sebebiyle 11.00-18.00 saatlerinde her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılacak.

Karabük-Araç yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 40-63. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivas- Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerinde yatay sondaj çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Muş- Bitlis yolunun 25-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Kaynak: AA

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çamlıdere, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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