Karaağaç Deresi Siyah Akmaya Başladı

20.01.2026 19:59
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimyasal atıklar nedeniyle Karaağaç Deresi siyah akıyor.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Deresi, bölgedeki fabrikalar tarafından bırakıldığı öne sürülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah akmaya başladı. AK Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Metin Kanat, "Kim insan sağlığını ihmal ediyorsa gereken en ağır cezalar verilmeli. Biz konuyu gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşıyacağız. Gereken bütün mercilere şikayetlerimizi ileteceğiz" dedi.

Kapaklı illçesinde, Karaağaç Mahallesi'ne adını veren Karaağaç Deresi, sabah saatlerinde siyah renkte akmaya başladı. Deredeki değişimi gören mahalleli durumu yetkililere bildirirken, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Metin Kanat da bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kanat, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı firmaların bıraktığı kimyasallar nedeniyle derenin kirlendiğini iddia ederek, "Burada OSB'nin kolektör hattı var. Bazı fabrikalar, atıkları kolektör hattından dökmeyip yağmur suyu hattına dökerek insan sağlığını tehdit ediyorlar. Sırf kolektör hattına para ödememek için yağmur suyu hattına kimyasalları bırakıp insanlarımızı zehirliyorlar" dedi.

'FİRMA TESPİT EDİLİP GEREKLİ CEZA VERİLSİN'

Daha önce de bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirten Kanat, "Şimdi de durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdim. Bu derenin yakınında okul, sağlık ocağı, cami ve çocuk parkı var. Her gün yüzlerce insanımız bu derenin yakınından geçiyor. Hiç kimse para kazanmak için insanlarımızın sağlığını ihlal edemez. Kim insan sağlığını ihmal ediyorsa gereken en ağır cezalar verilmeli. Biz konuyu gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşıyacağız. Gereken bütün mercilere şikayetlerimizi ileteceğiz. Ben Cumhur İttifakı belediye meclis üyesiyim. Ana muhalefetteki milletvekillerimize de, büyükşehir belediyesine de sesleniyorum; İnsanları nasıl zehirliyorlar gelin burada görün. Bununla ilgili tüm yetkilileri göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Haber – Kamera: Onur KAYA/ KAPAKLI (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karaağaç, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Çevre, Son Dakika

