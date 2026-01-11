Karabacak Yeniden Başkan Seçildi

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, güven tazeledi.
Odanın olağan genel kurulunda yapılan seçim öncesi gündem maddeleri görüşülüp üyeler tarafından karara bağlandı.
Daha sonra yapılan seçimde mevcut Başkan Muharrem Karabacak, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.
Muharrem Karabacak 464 oy alırken, diğer aday Mustafa Çalışkan ise 155 oy aldı.
Karabacak, seçimin ardından yaptığı açıklamada, oylamaya katılan üyelere teşekkür etti.
