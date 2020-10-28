Karabağ, Villareal maçına hazır - Son Dakika

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında yapılan çalışma, teknik direktör Gurban Gurbanov yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular pas çalışması üzerinde durdu.

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