Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Muhtarlarla Yıl Sonu Değerlendirmesi Yaptı

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçede görev yapan muhtarlarla yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Kınay, 'eşit hizmet' mesajı verdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçede görev yapan muhtarlarla belediye meclis salonunda düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana iki haftada bir gerçekleştirilen "Başkan Mahallede" buluşmalarıyla muhtarlarla sürekli görüşen Başkan Kınay, toplantıda yürütülen çalışmaları ve yeni döneme ilişkin planlamaları değerlendirdi.

Tüm mahallelerin kendileri için eşit önemde olduğunu vurgulayan Kınay "Ben herkesin emeğinin, yüreğinin çok iyi olduğunu biliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 58 mahallemiz, 58 muhtarımız var. Hepsi birbirinden çok değerli. Tüm mahallelerimiz bizim için birinci sırada. Biz Karabağlarız; iyisiyle kötüsüyle, zenginiyle yoksuluyla biz Karabağlarız ve biz Türkiyeyiz. Kimse bunu unutmasın" dedi.

Çalışmalar mahalle mahalle değerlendirildi

Toplantıda Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin 2024–2025 yılı çalışmalarının karşılaştırmalı sunumları yapıldı.

Kınay, bu toplantıların amaçlarından birinin yapılan çalışmaları birlikte değerlendirmek olduğunu belirterek "Şu anda elimizdeki rakamlar geçen yıl ve bu yıl yapılan çalışmaların karşılaştırmasını gösteriyor. Özellikle mahallelerde yürütülen tüm çalışmalarında önemli mesafeler katettik. Bu süreçleri muhtarlık birimimiz aracılığıyla yakından takip ettik. Her birimimizle koordineli bir işleyiş düzeni kurduk" diye konuştu.

"Bakanlıktan dönüş bekliyoruz"

İlçedeki kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Kınay, 16 mahallenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki alanında olduğunu belirtti ve "Biz süreci sadece sahada değil, masada da çözmek istiyoruz. Tüm kurumlarla görüşmeler yürütüyor, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çaba gösteriyoruz. Bakanlıktan dönüş bekliyoruz" dedi.

Kınay ayrıca, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Osman Aksüner Mahallesi'nde kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla vatandaşlarla uzlaşma sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Çöp konteyneri yenileme çalışmaları

Karabağlar genelinde çöp konteyneri yenileme çalışmalarını devam ettiğini şu ana kadar yaklaşık 350 konteyner değiştirildiğini belirten Başkan Kınay "Ekonomik koşulları ve öncelikleri dikkate alarak bu yenileme işlemini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yeni konteyner siparişlerimiz devam ediyor, teslimatlar geldikçe değişimler sürecek" diye konuştu.

"Çöp sorununun da en kısa sürede normal şartlara döneceğimize eminiz"

Başkan Kınay, Harmandalı Depolama Sahası'nın kapatılmasıyla ortaya çıkan çöp taşıma sorununa da değindi. Kınay, "Şu an yaşadığımız durum Karabağlar genelinde topladığımız çöplerin transfer işlemleri sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yaratılan ara bir çözümdür. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü görüşmeler kapsamında nihai çözümün oluşturulacağını, vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, belediyemizin mağduriyetinin giderileceğine ve en kısa zamanda normal şartlara döneceğimize eminiz. Bu süreçte hem ilgili kurumların hem de vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine ve elbirliğiyle bir çözüm oluşturacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bölgesel İstihdam Ofisi 1610 kişiye iş sağladı

Kurdukları Bölgesel İstihdam Ofisinin, bin 610 kişiye iş imkanı sağladığını hatırlatan Kınay, "894 kadın, 716 erkek ve 34 engelli yurttaşımız bu ofis aracılığıyla istihdam edildi. Görüşmelerimiz her hafta düzenli olarak devam ediyor. İlçemizdeki işsizliğe bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz. Sizlerden de mahallelerinizde daha çok duyurmanızı daha çok paylaşmanızı istiyoruz" dedi.

Muhtarlardan "Biz bir aileyiz" mesajı

Konuşmaların ardından muhtarlar da söz alarak mahallelerindeki çalışmaları ve talepleri Başkan Kınay, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine aktardılar. Muhtarlar yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ederken, "Biz bir aileyiz" mesajı verdiler.