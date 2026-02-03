Karabat'tan Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
Karabat'tan Enflasyon Eleştirisi

03.02.2026 11:29
CHP'li Karabat, iktidarın enflasyonla ilgili politikalarını eleştirerek başarısız buldu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, iktidarın enflasyonla mücadele politikalarını eleştirerek, "AKP, enflasyonla mücadelede başarısız, 2,5 yıldır yüksek faiz politikası uygulanıyor ama aylık enflasyon hala yüzde 4-5 civarında gelebiliyor. Bu, ortada gerçek bir enflasyon programı olmadığını gösteriyor" dedi.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından iktidarın enflasyonla mücadele politikalarını eleştirdi. Karabat, sosyal medya hesabından, "Enflasyonun bedelini vatandaş ödüyor, sefasını yandaşlar sürüyor" başlıklı bir açıklama yaparak, "AKP, enflasyonla mücadelede başarısız! 2 buçuk yıldır yüksek faiz politikası uygulanıyor; ama aylık enflasyon hala yüzde 4-5 civarında gelebiliyor. Bu, ortada gerçek bir enflasyon programı olmadığını gösteriyor" dedi.

"Yük yine vatandaşın sırtına yükleniyor"

Enflasyonla mücadelenin yalnızca faizle olmadığını belirten Karabat, "Kamuda gerçek tasarruf yok, harcamalar kısılmıyor, kamu ihale sistemi rant üretmeye devam ediyor. Yük yine vatandaşın sırtına yükleniyor. Yandaş sermaye düzeni sürerken, üretime dayalı bir ekonomi modeli kurulmuyor. İthalata ve tüketime dayalı yapı korunuyor, sanayi ve tarım stratejik öncelik olmaktan çıkarılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Çözüm: Şeffaf kamu maliyesi, üretim ve gelir adaleti"

Kredi kartı limitlerinin düşürülmesinin gündeme gelmesini de eleştiren Karabat, şunları kaydetti:

"Sorunların kaynağına dokunulmuyor ama çözüm diye kredi kartı limitlerini kısmak gündeme getiriliyor. Yani enflasyonun bedeli yine vatandaşa, çalışana, orta sınıfa ödetilmek isteniyor. Bu yaklaşım, ekonomik yönetimin iflas ettiğinin açık itirafıdır. Enflasyonu yapısal reformlarla değil, vatandaşın harcamasını zorla kısarak kontrol etmeye çalışmak, sosyal refahı daha da çökertir. Gerçek çözüm; şeffaf kamu maliyesi, rant düzeninin bitirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sanayi politikası, tarım reformu ve gelir adaleti. Aksi halde faiz artar, limit düşer, enflasyon düşmez."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabat'tan Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika

