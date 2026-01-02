Karabük'te Ambulans Kazası: İki Sağlık Çalışanı Yaralı - Son Dakika
Karabük'te Ambulans Kazası: İki Sağlık Çalışanı Yaralı

Karabük\'te Ambulans Kazası: İki Sağlık Çalışanı Yaralı
02.01.2026 17:39
Karabük'te ciple çarpışan ambulanstaki iki sağlık çalışanı yaralandı. Hayati tehlikeleri yok.

KARABÜK'te, ciple çarpışıp elektrik direğine çarpan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. B.B. idaresindeki 78 AAH 417 plakalı ambulans, E.Ö. yönetimindeki 78 AR 299 plakalı ciple çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarptı. Kazada ambulanstaki sağlık çalışanları Ü.B.B. ve B.Ö. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sırasında ambulansta hasta olmadığı bildirilirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

