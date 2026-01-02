Karabük\'te Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Karabük'te ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Ö. (33) idaresindeki 78 AR 299 plakalı otomobil, Bulak Kavşağı istikametinden 100. Yıl 1010 No'lu Cadde yönüne yeşil ışıkta seyir halindeyken, B.B. (31) yönetimindeki 78 AAH 417 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada ambulanstaki ATT görevlileri Ü.B.B. ile B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK