Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımının devam ettiğini bildirdi.

Vergili, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yavaş ilerleyen projenin yeninden hızlandığını belirtti.

Merkezin temelinin yaklaşık bir yıl önce atıldığını aktaran Vergili, "Bilim ve İnovasyon Merkezi projemizi çok önemsiyoruz. Şimdiye kadar çok yol alındı ama bitmesi ve faaliyete alınması konusunda çok daha hızlı hareket edeceğiz. Merkezimiz bölgemizde tek olacak. Buradan öğrencilerimizin yanında herkes faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.