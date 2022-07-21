Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor - Son Dakika
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Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor

21.07.2022 13:59
Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımının devam ettiğini bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımının devam ettiğini bildirdi.

Vergili, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yavaş ilerleyen projenin yeninden hızlandığını belirtti.

Merkezin temelinin yaklaşık bir yıl önce atıldığını aktaran Vergili, "Bilim ve İnovasyon Merkezi projemizi çok önemsiyoruz. Şimdiye kadar çok yol alındı ama bitmesi ve faaliyete alınması konusunda çok daha hızlı hareket edeceğiz. Merkezimiz bölgemizde tek olacak. Buradan öğrencilerimizin yanında herkes faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor - Son Dakika
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