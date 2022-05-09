Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

09.05.2022 22:44
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi Dibekönü Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Taşçı'dan (52) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Taşçı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, Taşçı'nın öldüğünü belirledi. Taşçı'nın cesedi, otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Karabük İdman Yurdu FK'dan Vali Gürel ve Başkan Köse'ye ziyaret Karabük İdman Yurdu FK'dan Vali Gürel ve Başkan Köse'ye ziyaret Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mehmet Taşçı, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere: 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
20:21 Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
20:17 Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 22:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement