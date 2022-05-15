Karabük'te iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

15.05.2022 20:24
Karabük'te iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İdris Say (65), Doğancılar köyü Büyüktarla Mahallesi'nde çalışma yapan iş makinesinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ekskavatörün altından çıkarılan Say'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Say'ın cesedi, incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim Hastanesi morguna götürüldü.

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Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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