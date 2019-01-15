Son Dakika Haberleri: Karabük'te Okullara 'Kar' Tatili

Karabük'te Okullara 'Kar' Tatili

1 saat önce

KARABÜK'te, etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Karabük'te Okullara 'Kar' Tatili, System.String[]
KARABÜK'te, etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Karabük Valiliği, kar nedeniyle yarın il genelinde okulları 1 gün tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da yarın idari izinli sayıldı. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:10 Kaynak: DHA

Karabük Valiliği, Güncel
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