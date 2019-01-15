Karabük'te Okullara 'Kar' Tatili
1 saat önce
KARABÜK'te, etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
KARABÜK'te, etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Karabük Valiliği
, kar nedeniyle yarın il genelinde okulları 1 gün tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da yarın idari izinli sayıldı. - K
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:10 Kaynak: DHA
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