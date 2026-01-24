Karabük\'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Ş.E. (46), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Ş.E. idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Ş.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.E.'nin cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
