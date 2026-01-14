Karabük ve Çevresinde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
Güncel

Karabük ve Çevresinde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Karabük ve Çevresinde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
14.01.2026 13:18
Meteoroloji, yarın Karabük, Bartın ve Kastamonu iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekliyor.

Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük ve Çevresinde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük ve Çevresinde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
