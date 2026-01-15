Karadeniz İncelemeleri 2 Sergisi Açıldı

Trabzon'da Ganita Kültür Sanat Derneğince düzenlenen karikatür sergisi "Karadeniz İncelemeleri 2" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki açılışta, karikatürist Tamer Küçük'ün karikatürleriyle hem sanata hem de Trabzon'a özel bir değer kattığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu ise belediye olarak sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğuna işaret etti.

Karikatürist Tamer Küçük de 38 yılda 10 kişisel sergi açtığını belirterek, açtığı son sergisinde 61 eserini sanatseverlerle buluşturduğunu anlattı.

Sanatın iyileştirdiğini ve birleştirdiğini dile getiren Küçük, "Bugüne kadar buna inandım. Bundan sonra da buna inanarak gidebildiğim yere kadar devam edeceğim." dedi.

Ganita Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu'nun da katıldığı sergi, 18 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.