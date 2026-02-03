Karaman'da Baba-Oğul Trajedisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Karaman'da Baba-Oğul Trajedisi

Karaman\'da Baba-Oğul Trajedisi
03.02.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baba tarafından depoda vurulan oğul hastaneye kaldırıldı, durumu ciddiyetini koruyor.

Karaman'da bir kişi babası tarafından evin deposunda silahla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta bulunan müstakil evin bitişiğindeki depoda meydana geldi. İddiaya göre, baba A.S., depodan silah sesi geldiğini duydu. Daha sonra depoyu kontrole giden baba, veteriner teknikeri olduğu öğrenilen 44 yaşındaki oğlu Ö.S.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Ö.S., hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı depoda çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Karaman, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Baba-Oğul Trajedisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:41:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Karaman'da Baba-Oğul Trajedisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.