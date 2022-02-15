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Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu - Son Dakika

Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu

15.02.2022 21:26
Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu

Karaman'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Karaman'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi'nde, elektrik trafosu yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Sanayide oto tamircisi olduğu öğrenilen Musa Karaçadır'ın (25) cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu - Son Dakika


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