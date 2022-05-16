Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

16.05.2022 10:41

Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdiKARAMAN Karaman'ın Ermenek ilçesinde yağan dolu meyve ve sebze bahçelerinde zarara sebep oldu.

Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

KARAMAN Karaman'ın Ermenek ilçesinde yağan dolu meyve ve sebze bahçelerinde zarara sebep oldu.

İlçede yağmurla birlikte başlayan dolu, özellikle Güneyyurt beldesinde ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı elma, kiraz, ceviz ve çilek başta olmak üzere diğer meyve ve yeni ekimi yapılan sebze bahçelerine zarara yol açtı. Maddi kayıplarının yüzde ellinin üzerinde olduğunu söyleyen çiftçi Mesut Öztürk, "Büyük ölçekte bir dolu yağışı ile başladı. Öncelikle yağmur sonra yağmurla dolu karışık yağdı. Yaklaşık misket büyüklüğündeydi yağan dolu. Bahçemizden 50 tonun üzerinde bir elma bekliyorduk. Yağan dolu yarıdan fazlasına hasar verdi. Yardım bekliyoruz" dedi.

"Çiftçilerimize yardım edilsin"

Doludan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Ermenek Ziraat Odası Başkanı Yusuf Özçelik, "Bölgemizde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Doludan Ermenek ilçemizin bir kısmı, Güneyyurt beldemiz ile Pamuklu, Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerimizin bir kısmı etkilenmiştir. Güneyyurt beldemizde doludan zarar gören çiftçilerimizin bahçelerinde incelemelerde bulunduk. Şu anda bir çilek bahçesinde yüzde elli kadar zarar gözüküyor. İncelediğimiz bir meyve bahçesinde ise yüzde yetmiş oranında elmada, kirazda, armutta hasar var. Yaşanan bu zarardan dolayı çiftçimize yardım edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

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Ermenek, Karaman, Yağan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika


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