Karaman\'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Karaman'da kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Zembilli Ali Efendi Mahallesi 827. Sokak'ta bir binanın çatısı uçtu.
Olayda yaralanan olmazken belediye ekipleri çatının kaldırılması için çalışma başlattı.
Yenimahalle'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir kısmı kopan ağaç, park halindeki araca zarar verdi.
Kentin çeşitli noktalarında şiddetli rüzgar nedeniyle reklam panoları, trafik ışıkları, çöp konteynırları ve ağaçlar devrildi.
Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
