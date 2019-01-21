Karaman'da Futsal İl Birinciliği Müsabakaları

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullararası gençler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen okullararası gençler futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi.



Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen İl birinciliği müsabakalarına 2 hafta boyunca 10 kız, 17 erkek takımı olmak üzere toplam 27 takımdan 324 sporcu katıldı.



Karşılaşmalarda şampiyonluk ipini kızlarda Spor Lisesi, erkeklerde ise Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi göğüsledi.



Kategorilerinde şampiyon olan iki takım, ileri bir tarihte düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etme hakkı kazandı.



Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.

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