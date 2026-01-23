Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
V.Z'nin (18) kullandığı 70 MA 0458 plakalı motosiklet, Larende Mahallesi 1206. Sokak'ta N.Y. idaresindeki 01 GA 702 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan V.Z, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
