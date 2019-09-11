Son Dakika Haberleri: Karaman'da süt tankerinin çarptığı yaşlı adam öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman'da süt tankerinin çarptığı yaşlı adam öldü

36 dakika önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde süt tankerinin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da süt tankerinin çarptığı yaşlı adam öldü, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde süt tankerinin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saat 09.30 sırlarında ilçeye bağlı Kazancı beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Emin G. (41) idaresindeki süt tankeri geri manevra yaptığı esnada arkasında bulunan 83 yaşındaki İsmail Aslan'a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Süt tankerinin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Ermenek, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı
Ayşe Karaman'ın katil zanlısı, tacizden soruşturma geçirmiş Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da süt tankerinin çarptığı yaşlı adam öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]