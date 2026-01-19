Karaman'da Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karaman'da Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı

Karaman\'da Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı
19.01.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen kazada bir otomobil çarpıştı, kadın ağır yaralı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı koca yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (36) idaresindeki 57 DR 372 otomobil ile Ş.Ö. (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 E 1770 plakalı otomobil kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durabildi. Kazada 57 DR 372 plakalı aracın sürücüsü İ.Y. ile eşi F.Y. (32) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı karı koca sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan F.Y.'ye sağlık ekipleri ambulansa alınana kadar kalp masajı uyguladı.

Kazanın meydana geldiği cadde üzerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ş.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karaman'da Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:26:43. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.