Karaman\'da Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı koca yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (36) idaresindeki 57 DR 372 otomobil ile Ş.Ö. (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 E 1770 plakalı otomobil kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durabildi. Kazada 57 DR 372 plakalı aracın sürücüsü İ.Y. ile eşi F.Y. (32) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı karı koca sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan F.Y.'ye sağlık ekipleri ambulansa alınana kadar kalp masajı uyguladı.

Kazanın meydana geldiği cadde üzerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ş.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN