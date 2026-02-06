Karaman Valisi Çiçek'ten 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 11 ili etkileyen depremlerin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti.

Felaketin ilk anından itibaren devletin, tüm kurumları ve imkanlarıyla sahada yer aldığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla yaraların sarıldığı, şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırıldığı kapsamlı iyileştirme süreci hayata geçirilmiştir. Aziz milletimiz, 'Asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan bu büyük acı karşısında, tarihe 'Asrın dayanışması' olarak geçen örnek bir birlik ve beraberlik sergilemiştir. Bu güçlü birliktelik, millet olma bilincimizin, kardeşlik hukukumuzun ve dayanışma ruhumuzun en somut tezahürü olmuştur."