Karamürsel'de Minibüs ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karamürsel'de Minibüs ve Motosiklet Çarpıştı

18.01.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamürsel'de minibüs ile motosiklet çarpıştı; 1 ağır 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi'nde seyreden B.A. yönetimindeki 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. idaresindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, yaralı motosiklet yolcusu O.Y. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Karamürsel, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'de Minibüs ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Jhon Duran hakkında bomba iddia Jhon Duran hakkında bomba iddia
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Tan Sağtürk’e yeni görev Tan Sağtürk'e yeni görev

18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 18:59:38. #7.11#
SON DAKİKA: Karamürsel'de Minibüs ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.