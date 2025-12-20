Seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
Seyir halindeyken alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı
20.12.2025 23:57
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin ön kısmında yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmit istikametinden Karamürsel istikametine seyir halinde olan otomobilin ön kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmit istikametinden Karamürsel istikametine seyir halinde olan otomobilin ön kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu bildirdi. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobilin motor kısmı ile ön tamponunun yandığı gözlendi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    muhtemelen gaz kaçağından çıkmıştır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
