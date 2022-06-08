Daha sonra serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kursiyerlerin el sanatları, giyim, nakış, deri çanta, makrome ve sepet örücülüğü üzerine yaptığı eserleri inceledi.

İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba , kendisini geliştirmeye adayan ve sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Osman Aslan Canbaba, Öğrenme Şenliği, Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karamürsel Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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