Karamürsel Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Karamürsel Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

08.06.2022 09:57
Karamürsel Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Karamürsel Halk Eğitim Merkezinin "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Merkez Sergisi" açıldı.

Karamürsel Halk Eğitim Merkezinin "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Merkez Sergisi" açıldı.

İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, kendisini geliştirmeye adayan ve sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, öğrencilerin gösterileri ve kursiyerlerin müzik dinletisiyle devam etti.

Daha sonra serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kursiyerlerin el sanatları, giyim, nakış, deri çanta, makrome ve sepet örücülüğü üzerine yaptığı eserleri inceledi.

Etkinliğe, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
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Karamürsel'den kısa kısa Karamürsel'den kısa kısa Karamürsel'de halk eğitimi kursiyerleri hazırladıkları ürünleri sergiledi Karamürsel'de halk eğitimi kursiyerleri hazırladıkları ürünleri sergiledi
Kaynak: AA

Osman Aslan Canbaba, Öğrenme Şenliği, Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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