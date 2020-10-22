Karapınar'da iş adamının yolda düşürdüğü parayı polis buldu - Son Dakika

Karapınar ilçesinde iş adamının yolda düşürdüğü 10 bin 300 lirayı güvenlik kameraları sayesinde bulan polis ekipleri, parayı sahibine teslim etti.
Alınan bilgiye göre, ticaretle uğraşan Rasık Özdemir, İnönü Caddesi'ndeki bankadan müşterisine vermek üzere 10 bin 300 lira para çekti.
Parayı montunun içine yerleştiren Özdemir, banka şubesinden ayrıldıktan sonra yolda parayı düşürdü.
Bir süre sonra parasının düştüğünü farkeden Özdemir, durumu polislere bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, iş adamının düşürdüğü parayı yerden alan kişinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, daha sonra parayı alarak Rasık Özdemir'e teslim etti.
- Kaynak: AA
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