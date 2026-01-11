Karapınar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Karapınar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Karapınar\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
11.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar'da 11 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi sürecinde öldü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş aylardır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ekim 2024 tarihinde Karapınar ilçesi Apak Kaşı mevkiinde meydana gelmişti. M.Ö. idaresindeki 42 ADY 344 plakalı otomobil, Hikmet Çakan (66) yönetimindeki motosikletle çarpışmış, motosiklet sürücüsü Çakan yola savrularak ağır yaralanmıştı. Hikmet Çakan, Konya'da tedavi gördüğü hastanede 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çakan'ın cenazesi Karapınar ilçesi Apak Mezarlığında kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karapınar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:16
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:00:35. #7.11#
SON DAKİKA: Karapınar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.