Karasu'da meslek lisesinde 100 ton dezenfektan üretildi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugüne kadar 100 ton dezenfektan üretildi.

Lise bünyesinde kurulan "Kimya Üretim Atölyesi"nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan dezenfektan üretimini yerinde inceleyen Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, görevlilerden bilgi aldı.

Çalışmalarda başarılar dileyen Turhan, "Bir zamanlar hayalini kurduğumuz bir tesise sahibiz. Hayal bile edilemeyen üretim miktarına ulaştık. Öğrencilerimizin de üretimde büyük rol oynaması bizlere gurur verdi." dedi.

Okul Müdürü Nilüfer Yeke de atölyede üretilen 100 ton dezenfektanı, başta resmi kurumlar olmak üzere satışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sakarya'da bir ilke daha imza atmayı ve üretim miktarını 200 ton çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Yeke, "Kimya öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin başarısıyla ortaya çıkan ürünlerimiz, büyük rağbet görüyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Okul idaresi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yüzey dezenfektanında hedefimiz 105 tona erişmek. El dezenfektanında 40 ton, sıvı sabunda 30 ton, yüzey temizleyicisinde 30 ton ve çamaşır suyunda da 30 tona ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.