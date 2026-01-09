Karasu\'da Öğrenci Pencereden Düştü, Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün bir ortaokulda pencereden düşerek kaldırıldığı hastanede ölen öğrencinin cezanesi, defnedildi.

Hastane morgundan alınan yabancı uyruklu İ.S'nin (15) cenazesi, Karasu Yalı Mahallesi Ulu Camisi'ne getirildi.

İ.S'nin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

İ.S'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Dün, Valiliğin N sosyal hesabındaki paylaşımda, ilçede bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S'nin, ders sırasında lavabo ihtiyacı için öğretmeninden izin aldığı, okulun birinci kat koridor bölümündeki pencereye oturduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle düşerek ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.