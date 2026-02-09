Karasu'da Plajda Erkek Cesedi Bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.