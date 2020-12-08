Karataş'ta robotik kodlama sınıfları tamamlanma aşamasına geldi - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde robotik kodlama sınıflarının eğitime kazandırılmasında son aşamaya gelindi.

Karataş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karataş Belediyesinin destekleri, kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adana, Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği (ATGAB) ile imzalanan protokol sonrası ilçede robotik kodlama sınıflarının yapımında tamamlanma noktasına gelindi.

İlçedeki Mehmet Akif Ortaokulu, Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi, Tevfik Ayser Canbolat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tuzla Çok Programlı Anadolu Lisesinde oluşturulacak robotik kodlama sınıfları eğitimin yeniden başlamasıyla öğrencilerle buluşturulacak.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, çocukların eğitimleri kapsamında her türlü desteği vermek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Geleceğe yapılacak en iyi yatırımın çocukların eğitimi olduğunu belirten Topuz, "Bu anlamda bizler Karataş Belediyesi olarak verdiğimiz sözü yerine getirerek ilçemize 4 robotik kodlama sınıfı kazandırılmasının haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni neslin bilişimdeki eğitim altyapısının güçlendirilmesine katkı sunması ümidiyle, halkımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.