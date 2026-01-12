Karatay Anadolu Lisesi'nde Meslek Tanıtım Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karatay Anadolu Lisesi'nde Meslek Tanıtım Paneli

12.01.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez'de ilk kez düzenlenen panelde 13 meslek grubu tanıtıldı, veliler yoğun ilgi gösterdi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Karatay Anadolu Lisesi'nde velilere meslekler hakkında yüz yüze etkileşim kurarak bilgi vermek ve alan seçim sürecini rasyonel yürütmek amacıyla ilk defa Meslek Tanıtım Paneli gerçekleştirildi.

Karatay Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisince Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 13 farklı meslek grubundan alanlarında uzman ve akademisyenler yer aldı.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, katılımcılar meslekleri hakkında bilgi verdi.

Karatay Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mestan Doğantürk, mesleki tanıtım etkinliklerinin ikinci etabını velilere yönelik Mesleki Tanıtım Paneli ile sonlandırdıklarını söyledi.

Doğantürk, "Bu mesleki tanıtım sürecini organize eden okul rehber öğretmenleri Şaban İnat, Güldane Çavdar ve sorumlu müdür yardımcısı Mualla Dönmez Özlük'ü bu özverili çalışmayı işbirliği içinde sorunsuz yürütmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu sürece katkı veren tüm meslek temsilcilerimize ve hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Etkinlik, Güncel, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay Anadolu Lisesi'nde Meslek Tanıtım Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:38:21. #7.11#
SON DAKİKA: Karatay Anadolu Lisesi'nde Meslek Tanıtım Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.